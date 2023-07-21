اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 03:45 م
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تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى كرداسة

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:35 م
تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى كرداسة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من عقار في كرداسة، والتأكد من حقيقة تعرضه للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص داخل شقة، مما دفعه لإلقاء نفسه، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار مما أسفر عن مصرعه في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن شابا سقط من عقار مما أدى لمصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

 

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان تعرضه للاحتجاز من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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