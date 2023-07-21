بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد

وأضاف الرئيس الروسى فى كلمته، اليوم الجمعة ، ان الرأي العام بين المواطنين الأوكرانيين يتغيّر ببطء وتدريجياً، كذلك هو الحال في أوروبا.

وقال بوتين، "النظام في كييف مستعد لعمل أي شيء لاستمرار بقائه دون أن يهتم بالبشر، وسيتاجرون بأي شيء."

وتابع، "لقد حصلت بولندا على الكثير من الأراضي الغربية لأوكرانيا بفضل موقف ستالين، وها هم ينسون كل شيء، لكننا نذكرهم."

وبشأن خطط الاتصال البولندي الليتواني،فيتم ذلك بغرض الاحتلال اللاحق لأراضي أوكرانيا.

مشيرا إلى أن طموحات قادة أوروبا الشرقية هي ما يضرم مزيدا من نيران الحرب المستعرة، وان بإمكان الغرب أن يمد كييف بمزيد من الأسلحة الغربية ويلقي بها في أرض المعركة، إلا أن ذلك لن يفعل سوى أن يطيل أمد الصراع.