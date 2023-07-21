بدء أعمال تجهيز محلات معرض "شباب مصر" ببنى سويف بعد إعادة تأهيله

تفقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف" معرض شباب مصر "، وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وفرش محلات المعرض، وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة .

وأشرف السكرتير العام المساعد، على قيام أصحاب المحلات بأعمال تجهيز وفرش المحلات التي تم الاقتراع عليها ، حيث تم الانتهاء من تحرير عقود 54 محلاً ،وجار استكمال التعاقدات مع أصحاب باقى المحلات ممن تم صرف التعويضات المقررة لهم من التضامن ،فيما سيتم الإعلان عن طرح عدد من المحلات وإجراء قرعة علنية مفتوحة أمام الراغبين من الشباب والمواطنين في استئجار تلك المحلات من أهالي بني سويف.

وقد التقى السكرتير العام المساعد عدداً من أصحاب المحلات بالمعرض، مؤكدا لهم على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة لتذليل أي معوقات وتيسير كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لهم،بجانب تكليفاته لمسؤولى الوحدة المحلية بالتواصل المستمر مع أصحاب المحلات والوقوف على مستجدات الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الانتهاء من أعمال فرش وتجهيز المعرض الذي تم إعادة إنشائه وتأهيله وافتتاحه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة الإنشاء والتأهيل والتي قامت بها شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير ، عقب تعرضه لحريق منتصف مايو الماضي.

من جانبهم أعرب الشباب والمواطنون عن تقديرهم وامتنانهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لأجهزة الدولة المعنية على سرعة الاستجابة وتوجيهاته لأجهزة ومؤسسات الدولة بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض في زمن قياسي ، وسط تواجد دائم من مسؤولى الأجهزة التنفيذية ووصول المعدات وتكثيف العمل، حتى تم الاتتهاء من المشروع وافتتاحه "نهاية يونيو الماضي" بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف ووزير الإسكان.