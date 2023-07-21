انطلاق ملتقى توظيفى فى المنوفية غدا بمشاركة 20 شركة لتوفير 3500 فرصة عمل

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق الملتقي التوظيفي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة وذلك غدا السبت، ولمدة يومين بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم ، بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل للشباب لكافة المؤهلات بشتى المجالات المختلفة .

وأكد محافظ المنوفية علي أن ملتقيات التوظيف تأتي في إطار اهتمام الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لتلك الملتقيات التوظيفية لإنجاحها وتحقيق أهدافها ودعم شباب المحافظة وخلق فرص عمل جادة لهم، مشيراً إلى أن الدولة تسعى دائماً لتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة.

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية ما تقوم به مؤسسة حياة كريمة من جهود وفعاليات وخاصة ملتقيات التوظيف الذي تؤكد علي شمولية وتنوع أهداف ومحاور عمل المبادرة لتمتد إلى التنمية البشرية في إطار الدفع بجهود الدولة التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .