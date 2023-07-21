اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 08:20 ص
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اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن شرق مدينة أسوان بسبب الصيانة

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:00 ص
اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن شرق مدينة أسوان بسبب الصيانة قطع المياه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بسبب الصيانة.
 
وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأعمال تركيب محبس وجميع القطع الخاصة بالغرفة الكائنة أمام فرن الشرطة بالسيل، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق السيل الجديد والسيل الريفى، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت.
 
وتهيب محافظة أسوان، بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
 
 

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