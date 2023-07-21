اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النقل التونسية: تأخر مواعيد رحلات المترو يعود لارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:33 م
النقل التونسية: تأخر مواعيد رحلات المترو يعود لارتفاع درجات الحرارة مترو تونس
أ ش أ

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قالت شركة نقل تونس، إن التأخير فى مواعيد رحلات خطوط المترو جاءت بسبب موجة الحرّ.


وقدمت الشركة - فى بيان لها اليوم - اعتذارا عن هذه التأخيرات فى المواعيد فى الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تكرّر الأعطال الفنية جاء نتيجة تواصل ارتفاع موجة الحرّ وتقادم أسطول العربات الذى أدّى إلى اضطراب مواعيد الرحلات. 


وأكدت الشركة أنّ الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة يؤدى إلى سير العربة ببطء أو توقفها؛ ذلك لأن الحرارة تؤثر مباشرة على الأنظمة الإلكترونية وعلى كيفية عملها ما يتسبب فى تكرّر الأعطال.

 


مترو تونس

تونس

درجات الحرارة

النقل التونسية



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