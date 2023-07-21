المتهم بسرقة مركز صيانة فى السلام يعترف بالاستيلاء على قطع غيار السيارات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف فرد أمن خاص، بسرقة قطع غيار سيارات، من مركز صيانة يعمل به في السلام، وذكر أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه استغل عمله في الاستيلاء على بعض قطع الغيار، حيث احتفظ بها بمسكنه، تمهيدا لبيعها.

أضاف المتهم أنه كرر السرقة عدة مرات، في أيام متنوعة، حيث كان يستولى عليها عقب انتهاء عمله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

و تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية)، بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.