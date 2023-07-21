وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية - أنه رصد وقوع 35 زلزالا بركانيا على مدى 11 ساعة، لافتا إلى أن النشاط الزلزالى المستمر يشير إلى حدوث تصدع على مستويات أعمق وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

وأضاف أن انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت السامة من بركان كانلاون يوم الثلاثاء الماضى بلغت فى المتوسط 786 طنا يوميا وهو أعلى قليلا من متوسط الانبعاث التى تم تسجيلها فى مارس الماضى والتى بلغت 566 طنا يوميا.

وحذر المعهد من أنه قد يرفع مستوى التحذير إلى المستوى الثانى، وهذا يعنى أنه سيتم فرض حظر على دخول منطقة الخطر المحيطة بالبركان والتي يبلغ قطرها 4 كيلومترات.