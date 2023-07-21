الغرف التجارية: خصومات تصل لـ70% فى الاوكازيون الصيفى 7 أغسطس

محمد شرقاوى

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاوكازيون الصيفى يبدأ في 7 أغسطس، مضيفة أن هناك خصم بنسبة كبيرة على ملابس الكبار والأطفال ومن الممكن تتعدى التخفيضات نسبة الـ70%.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه فرصة للتجار بيع الملابس قبل بدأ الملابس الشتوية فى شهر سبتمر، متابعة: هناك ضوابط للتجار وهو التوجه لوزارة التموين لإمضاء استمارة المشاركة فى الاوكازيون الصيفى.

وأوضحت أن الأجهزة الرقابية تراقب التجار لمدى صحة التخفيضات التى سيتم عرضها فى الاوكازيون، وشددت على أن أى تاجر يعلق علامة الاوكازيون الصيفى سيكون مشارك فى المبادرة التي تبدأ فى 7 أغسطس.