وقال الخبير في تطوير الصواريخ بالأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوى رونغ يى، فى تصريح اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن الصاروخ الحامل الجديد (لونغ مارش-10) تم تطويره بشكل أساسي لغرض إرسال مركبة فضائية ومركبة إنزال إلى مدار الانتقال بين الأرض والقمر، ويستخدم الصاروخ الحامل الهيدروجين السائل والأكسجين السائل والكيروسين كوقود دافع.

وأوضح أن الصاروخ (لونغ مارش-10) يشكل دعما استراتيجيا للصين في إطار مهمة إنزال رواد فضاء على سطح القمر قبل عام 2030، ومن المتوقع أن تستعد البلاد لأولى رحلاتها إلى القمر عام 2027، مضيفا أن المركبة الفضائية المأهولة الجديدة تتكون من برج هروب وكبسولة عودة وكبسولة خدمة، ويمكنها تلبية حاجات مهام الاستكشاف القريب من الأرض وأيضا استكشافات الفضاء السحيق.