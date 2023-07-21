وقال مدير التعاون والاتصال بشركة الكهرباء، منير الغابري -في تصريحات للوكالة التونسية للأنباء- إن ‎موجة الحر، غير المسبوقة، التي تشهدها تونس حاليا، تسببت في ارتفاع الطلب على استهلاك الكهرباء نظرا للاستعمال الكثيف للمكيّفات. ‎

وأضاف أنه تم تسجيل ذروة قياسية ثالثة جديدة الخميس بلغت 4825 ميجاوات على الساعة 12 و 48 دقيقة، متجاوزة بذلك ما تم تسجيله سابقا بما في ذلك ذروة الاستهلاك المسجلة خلال سنة 2022، التّي قدّرت حينها ب4677 ميجاوات وذلك يوم 8 سبتمبر 2022.