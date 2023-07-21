السعودية وتايلاند تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

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عقد رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان - رئيس مجلس النواب التايلاندى، "وان محمد نور ماتها"، وذلك فى مقر مجلس النواب فى العاصمة بانكوك.

ونوه "آل الشيخ" - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة - بالعلاقات السعودية التايلاندية وما تشهده من تطور فى مختلف المجالات ما يُسهم فى تعزيز العلاقة بين البلدين.

وأشار "آل الشيخ"، خلال جلسة المباحثات، إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراكٍ وعملٍ مُثمرٍ ومتواصلٍ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد السعودي، مُنوهًا بما تشهده رؤية المملكة 2030 من سيرٍ حثيثٍ وبخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف انطلاقًا من محاورها الثلاثة مجتمع حيوى واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب التايلاندى، أهمية تعزيز العلاقات لاسيما البرلمانية منها لما فيه خير للبلدين والشعبين، مشيداً بالنتائج الكبيرة التى حققتها زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مملكة تايلند، وما تم خلالها من عقد جلسة مباحثات مُثمرةٍ مع رئيس الوزراء وزير الدفاع فى مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا فى العاصمة بانكوك، ومباحثات رئيس الوزراء الثنائية فى الرياض مع ولى العهد السعودي، التى أكدت العزم والحرص الشديدين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى السعودى ومجلس النواب التايلاندى وأهمية تفعيل الدور الهام للجان الصداقة البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك