وأكدت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أنه في إطار المناورات، تم قصف الأهداف البحرية بصواريخ مجنحة مضادة للسفن أطلقت من الزورق الصاروخي التابع لأسطول البحر الأسود، مشيرة إلى تدمير الأهداف بنجاح.

وأفادت الدفاع الروسية، بأن سفنا وطائرات تابعة للأسطول تدربت في إطار المناورات المشتركة على عملية عزل المنطقة المغلقة أمام الملاحة واحتجاز سفن مخالفة.