وأوضح زبيغنيو هوفمان، سكرتير لجنة الأمن القومي البولندية في تصريحات لوكالة أنباء باب البولندية : "إن التدريب أو التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاجنر هي بلا شك استفزاز".

وقال هوفمان: "قامت اللجنة بتقييم التهديدات المحتملة، على سبيل المثال، نشر وحدات مجموعة فاجنر، لذلك، قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية من الغرب إلى شرق بولندا".

ويأتي هذا بعدما وردت أنباء أمس الخميس أن وزارة الدفاع البيلاروسية، أعلنت أن مرتزقة فاجنر بدأوا تدريب القوات الخاصة البيلاروسية في ميدان عسكري بالقرب من بريست، وهو مكان ليس بعيدًا عن الحدود مع بولندا.

وقررت الحكومة البولندية مؤخرًا نشر 500 ضابط شرطة على الحدود البيلاروسية لدعم 5000 من حرس الحدود و 2000 جندي الموجودين بالفعل هناك.