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"الداخلية" تكشف حقيقة تعدى سائق على سيدة بالضرب

الجمعة، 21 يوليو 2023 12:49 ص
"الداخلية" تكشف حقيقة تعدى سائق على سيدة بالضرب قوات الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مدعوم بصورة لسيارة بها بعض التلفيات، تضررت فيه القائمة على النشر من قيام قائد السيارة بالتعدي عليها وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.. بسبب خلاف حول أولوية المرور.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بتضررها من (قائد سيارة) على النحو المشار إليه ، وقد تم تحديده وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة اصطدمت المُبلغة بسيارته، فحدث بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإحداث تلفيات بسيارتها دون التعدى عليها بالضرب.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الداخليه

فيسبوك

المرور

القطاميه

الضرب



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