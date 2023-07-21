واعتبرت الوزارة -في بيان صحفي- أنّ ارتكاب هذه الجريمة "اعتداء صارخ على مبادئ حقوق الإنسان، وقيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة.

وأكدت الوزارة أنّ "هذا العمل المشين يتناقض تمامًا مع حرية التعبير عن الرأي، ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم".