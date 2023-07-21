الحكومة الهندية تعلن منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتى

وكالات

أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز فى العالم منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتى "بمفعول فورى"، فى قرار قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية فى بيان، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتى ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوى فى الربع الثاني.

وكانت الهند قد منعت تصدير الأرز فى سبتمبر 2022 بعد جفاف كبير فى مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، وشمل المنع صادرات الأرز المكسور الرخيص.

كما فرضت البلاد ضريبة بنسبة عشرين بالمئة على صادرات الأرز عالى الجودة.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسى رئيسى فى العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب فى أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتي، حوالى ربع إجمالى صادراتها من الأرز.

وصدرت البلاد العام الماضى 10,3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

وحذرت شركة "غرو انتيليجنس" التى تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام من أن قرار الهند التى تمثل وحدها أكثر من أربعين بالمئة من شحنات الأرز العالمية قد "يؤدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى فى البلدان التى تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز".

وأضافت أن من المتوقع أن تعانى الدول الإفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلا فى أسعار المواد الغذائية.

وقال المحلل فى مجموعة "رابوبنك" أوسكار تجاكرا إن موردى الأرز الآخرين ليس لديهم احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية من الأرز الأبيض.

وأوضح المحلل لوكالة فرانس برس ان "المصدرين الرئيسيين - غير الهند - هما تايلاند وفيتنام وإلى حد ما باكستان والولايات المتحدة".

لكنه حذر من أنه "لن يكون لديهم ما يكفى من الأرز للتعويض" عن الكميات الهندية غير المصدرة.

وأضاف أن "هذا سيسهم بالتأكيد فى التضخم حول العالم لأن الأرز يمكن أن يستخدم بديلا للقمح".