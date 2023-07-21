التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة فى سوهاج

لقى شاب يبلغ من العمر 20 سنة يقيم بناحية قرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج مصرعه غرقا بإحدى الترع دائرة المركز تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد في تقريره أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق شاب بترعة بناحية إدفا دائرة المركز وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين غرق شخص بترعة أدفا بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، تم إنتشال الجثة، وتبين غرق المدعو جاد الله ن. م. ع. 20 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي وأفاد عمه المدعو مصطفي م. ع. ج. 67 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية وقرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.