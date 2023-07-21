البحر فى إسبانيا يصل إلى درجة حرارة قياسية بسبب موجة الحر الشديدة

فاطمة شوقى

وصلت درجة حرارة المياه على السواحل الإسبانية إلى مستوى قياسي في هذا الوقت ، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet) ، التي أبقت جزءًا كبيرًا من البلاد هذا الأسبوع في حالة طوارئ بسبب موجة الحر الشديدة.

وفقًا لقراءات وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (Aemet) في المناطق الساحلية من البلاد ، وصلت درجة حرارة البحر في المتوسط ​​24.6 درجة مئوية ، في منتصف يوليو ، بزيادة 2.2 درجة عن المعدل الطبيعي لهذا الموسم، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت وكالة الارصاد الجوية الإسبانية إلى أن الرقم "يتجاوز بكثير سجلات العامين المسجلين سابقًا على أنهما الأكثر دفئًا"، وهما عام 2015 ، مع 24 درجة مئوية لدرجات الحرارة في الماء و 2022 ، مع 23.7 درجة مئوية، ولكن على الرغم من ذلك فلم يسبق لشهر يوليو ن يسجل مثل هذه درجات الحرارة ، التى بدأت فى عام 1940.

وأكد روبين ديل كامبو ، المتحدث باسم الوكالة ، أن هذا الوضع ، في سياق الاحترار العالمي للمحيطات ، هو أكثر إثارة للقلق ، لأن الصيف لم ينته بعد.

وأكد كامبو ، "لا يزال هناك طريق نقطعه لكي يستمر البحر في الاحماء أكثر" ، سواء في البحر الأبيض المتوسط ​​أو في المحيط الأطلسي ، الذي حدد أن درجات الحرارة فوق 28 درجة مئوية قد تم تسجيلها في الطرف الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وتعرضت الأراضى الإسبانية لموجة حر شديدة منذ مطلع الأسبوع الجارى ، الثالث من الصيف ، بسبب إعصار شارون المضاد في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكانت عدة مقاطعات في جنوب وجنوب شرق البلاد في حالة تأهب أحمر وتجاوزت درجات الحرارة 44 درجة مئوية في بلدية ألاما ، في مورسيا ، و 43 درجة مئوية في مناطق أخرى من مقاطعات مورسيا ومالقة وكاديز ، أكد إيميت.

وحذرت الوكالة في كل إسبانيا تقريبا ، باستثناء المناطق الشمالية ، من وجود مخاطر "عالية جدا" أو "شديدة" من حرائق الغابات.

بالإضافة إلى ذلك ، في جزيرة لا بالما ، في أرخبيل جزر الكناري الأطلسى ، تسبب حريق غابات في حرق ما يقرب من 2900 هكتار من الغابات ، وفقًا لآخر التقديرات.

وقال خبراء إن ألسنة اللهب ، التي أجبرت على الإخلاء المؤقت لأربعة آلاف شخص ، استمرت في الاشتعال على الرغم من أن النيران "استقرت"، وبسبب "تدهور نوعية الهواء" بسبب الدخان الناتج عن الحريق ، طلبت السلطات من سكان البلدات المجاورة "الحد من أنشطتهم الخارجية" وارتداء كمامة.