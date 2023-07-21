ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لمثل هذه الأعمال والممارسات المتكررة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وحرية الأديان والمعتقدات، مؤكدة أنها سوف تقوم باستدعاء السفير السويدي لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تجاه استمرار السماح لبعض المتطرفين بتدنيس المصحف الشريف، وتطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تلك الممارسات المسيئة التي تخالف التعاليم الدينية، وتؤدي إلى نشر الفتنة والتعصب والتطرف.