وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القانون يهدف إلى زيادة ترهيب واضطهاد الأصوات المستقلة والناقدة في المجتمع الروسى وعزل الشعب الروسى عن بقية العالم.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الروسية إلى "وقف القمع الذي لا أساس له واحترام دستور روسيا والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والحريات" بحسب ما جاء في البيان.

وأخيرًا، ذكر البيان أن الاتحاد الأوروبى يتضامن مع أولئك الروس الذين يريدون رؤية روسيا منفتحة وديمقراطية، ومع أولئك الذين يريدون أن تنهي روسيا حربها في أوكرانيا. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم وسائل الإعلام الروسية المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل روسيا وخارجها.