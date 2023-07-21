اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 08:05 م
أكرم القصاص
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الأرصاد اللبنانية: بعد غد اشتداد تأثير الكتل الهوائية الحارة ودرجة الحرارة تلامس 41

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:08 م
الأرصاد اللبنانية: بعد غد اشتداد تأثير الكتل الهوائية الحارة ودرجة الحرارة تلامس 41 درجات الحرارة
أ ش أ

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 توقعت مصلحة الأرصاد اللبنانية أن يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليًا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان، وذلك اعتبارا من بعد غد /الأحد/، مع ارتفاع إضافى وملموس بدرجات الحرارة، والتى تتخطى معدلاتها لتلامس الـ 41 درجة (فى الظل) فى الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة فى المناطق الساحلية، مما يزيد من حدّة الشعور بالحر.


وحذرت الأرصاد اللبنانية- فى بيان اليوم /الجمعة/- من خطر اندلاع الحرائق فى مناطق الغابات، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى ساعات الذروة، كما نصحت بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية.


وأوضحت أنه سيستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، حيث تسوء الرؤية أحيانًا خاصة خلال الفترة المسائية.


ويعانى لبنان من موجة شديدة الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، على مدار الأسبوع الماضي.

 


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