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الأردن يستدعى سفير السويد احتجاجا على السماح لمتطرف بتدنيس المصحف

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:54 م
الأردن يستدعى سفير السويد احتجاجا على السماح لمتطرف بتدنيس المصحف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى
كتب عبد الوهاب الجندى

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استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمّان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة.

وأكدت الوزارة في بيان، إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، تعبيراً عن ثقافة الكراهية، واستفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.

 


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