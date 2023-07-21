ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضى فى الهند لـ 16 شخصا وعشرات المفقودين

كتب أحمد جمعة

ارتفع عدد ضحايا انهيار أرضي بقرية في ولاية ماهاراشترا الهندية إلى 16 شخصا.

وأوضحت الهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث – بحسب يورو نيوز- أن 16 شخصاً لقوا مصرعهم، مبينةً أنها أوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار وخطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

وأشار نائب رئيس الوزراء بالولاية ديفيندرا فادنافيس إلى أن فريق الإنقاذ يضم ألف عنصر على الأقل، مضيفاً أن 200 شخص يعيشون في المنطقة وإنه تم إنقاذ سبعين شخصاً.

وتشهد الهند موسم الأمطار الموسمية منذ يونيو، وقد تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مصرع العشرات.

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر لمناطق "مومباي" و"رايجاد" و"بالجر" بولاية "ماهراشترا"، موضحة أن جميع المدارس الحكومية والخاصة في مومباي ستظل مغلقة اليوم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.