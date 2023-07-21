إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الإسماعيلية – القاهرة"، أمام المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، لكن المصابين رفضوا النقل للمستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية بموقع الحادث.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، أخطارًا من يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، رقم "ر.ي.ق 2349"، بطريق "الإسماعيلية – القاهرة"، أمام المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، والمصابين هم إبراهيم عبود السيد، 25 سنة، مصاب بكدمة بالساقين والسيد محمد السيد 34 سنة، مصاب بسحجة، وفارس محمد محمد، 23 سنة، وجميعهم من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية بموقع الحادث، وتم رفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.