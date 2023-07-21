اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات فى الجيزة

الجمعة، 21 يوليو 2023 01:49 م
إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات فى الجيزة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بشقة سكنية في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية، في شارع ربيع الجيزي، دائرة قسم الجيزة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق، وإجراء عمليات التبريد، وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت بشقة سكنية، دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


حريق شقة

حريق شقة بالجيزة

الحماية المدنية

امن الجيزة



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