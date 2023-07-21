"أوقاف سوهاج" تفتتح 3 مساجد بالمراكز ضمن خطة إعمار الدولة للمساجد.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج ، مسجد عمر بن الخطاب بنجا بإدارة أوقاف طهطا شمالى محافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار المساجد، وهذا الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من خلال تطوير وإعمار المساجد.

جاءت خطبة الجمعة بحضور المحاسب عامر عوض ؤئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والشيخ محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزاره الأوقاف والشيخ شحاته محمد شحاته مدير الإدارات والشيخ عبد الصبور عامر مدير إدارة خدمة المواطنين والشيخ محمد عبدالحميد مدير إدارة طهطا وحضور القيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من علماء الأوقاف ومحمود العجوز مسؤل الدعوة الإلكترونية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه 1 مسجدًا منها 15 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحيرة الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان ، مديرية أوقاف الدقهلية النور الكردود بلقاس ومديرية أوقاف أسيوط الرسولو بني هلال والقوصية ومديرية أوقاف سوهاج وعباد الرحمن الشيخ جامع ودار السلام ومديرية أوقاف بني سويف وميهوب الديب الكبير و مناشي و أبو صير الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة مديرية أوقاف بني سويف المسيد وبندر ناصر ومديرية أوقاف الدقهلية وحسن البادي ميت خميس ومركز المنصورة ومديرية أوقاف أسيوط ومحمد الرفاعي ومير و القوصية.