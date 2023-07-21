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أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:30 ص
أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف أسعار اللحوم.. إنفوجراف
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة ، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطن.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .
 
طرح اللحوم المجمدة بـ 130 جنيها للكيلو المجمد الهندى.
 
طرح كيلو اللحوم البرازيلي المجمد بـ 160 جنيها للكيلو البرازيلي
 
كيلو اللحوم الضأن المبرد المستوردة بـ 250 جنيها
 
اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو.
 
طرح كيلو اللحوم المفروم والكباب الحلة المجمد البرازيلي بـ 170 جنيها .
 
وكان   الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.
 
أسعار اللحوم .. انفوجراف
أسعار اللحوم 
 

التموين

اسعار اللحوم

مخزون اللحوم

اللحوم بمنافذ التموين

اسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين

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