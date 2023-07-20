6 نصائح هتساعدك تخفض استهلاك الثلاجة وتقلل الضغط على شبكة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

ترصد مبادرة "اليوم السابع" بعنوان " خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" بعض النصائح لتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء وبالتالى خفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وهى كالاتى:

1-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

2-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

3-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

4-عدم وضع الطعام الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

5-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

6-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.