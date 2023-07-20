6 تعليمات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية عن بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وذلك وفقا للجداول المعلنة مسبقا من وزارة التعليم العالي واستمرار تسجيل بيانات الطلاب حتى 27 يوليو الجارى من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق.

ووضعت جامعة الإسكندرية عددا من المحظوراتِ وإرشادات تنظيمية لأداء الامتحانات فى جو ملائم وهى

1- ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة ال اختبارات ، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وُجد معه تليفون محمول.

حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

2- إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أي فيروسات.

3- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء ال اختبارات ، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

4- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

5- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكلية، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.