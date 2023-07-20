اليوم السابع
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12 مجلة علمية بكليات جامعة طنطا تحصل على أعلى تقييم من "الأعلى للجامعات"

الخميس، 20 يوليو 2023 05:38 م
12 مجلة علمية بكليات جامعة طنطا تحصل على أعلى تقييم من "الأعلى للجامعات" جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أنه للعام الثاني على التوالي تواصل المجلات العلمية بجامعة طنطا، الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى حصاد لجهود الجامعة المبذولة فى دعم المجلات العلمية بالكليات وتطبيق وتعميم سياسات وآليات النشر الدولي والمتابعة الدقيقة لقواعد البيانات ودعم عمليات البحث العلمي التخصصي والبيني، مع توفير كافة الإمكانات لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة،

كما يعكس قدر الجهد المبذول من القائمين عليها إداريا وفنيا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق المكانة الريادية للجامعة وتحسين التصنيفات الدولية، مشيداً بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضى.

 


المجلس الأعلى للجامعات

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

نائب رئيس جامعة طنطا

المجلات العلمية بجامعة طنطا



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