12 مجلة علمية بكليات جامعة طنطا تحصل على أعلى تقييم من "الأعلى للجامعات"

الغربية مصطفى عادل

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أنه للعام الثاني على التوالي تواصل المجلات العلمية بجامعة طنطا، الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى حصاد لجهود الجامعة المبذولة فى دعم المجلات العلمية بالكليات وتطبيق وتعميم سياسات وآليات النشر الدولي والمتابعة الدقيقة لقواعد البيانات ودعم عمليات البحث العلمي التخصصي والبيني، مع توفير كافة الإمكانات لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة،