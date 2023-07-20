11 نصيحة تساعدك فى الحفاظ على سيارتك من حرارة الجو المرتفعة.. تعرف عليها

كتب – أحمد عبد الهادى

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء معينة في سيارتك، منها الزجاج والجلد، والكاوتش، وبعض الأجزاء الحساسة بالسيارة، فنجد هناك تأثير سلبي واضح على العديد من السيارات سواء من خلال تلف بعض الأجزاء بالسيارة أو عند تغيير اللون الخارجي للسيارة أو تغيير لون التابلوه الداخلي للسيارة وغيرها من عوامل عدة.



نصائح يجب اتباعها لحماية سيارتك من حرارة الجو وهي كالآتي: - استخدام عاكس جيد للزجاج الأمامي يعمل على عكس أشعة الشمس عن المقصورة ولحماية لوحة القيادة من التشققات، وحماية عجلة القيادة.

- استخدام ستائر خاصة بالنوافذ او ملصق حرارى لحماية السيارة من الداخل.

- استخدام مرطب مخصص لحماية الأنسجة.

- تنظيف صالون السيارة بشكل مستمر لان وجود بقايا اطعمه او غيرها يؤثى على السيارة ويسبب رائحة كريهة.

- استخدام المنظفات والمواد الخاصة بالسيارات، كاستخدام قماش مصنوع من ألياف دقيقة لتنظيف لوحة القيادة.

- استخدام غطاء سيارة لحماية السيارة بشكل كامل ولا سيما بطارية السيارة والمحرك، ويفي هذا الغطاء بالغرض في حال عدم توفر مساحة للركن في الظل.

- تفقد العجلات بشكل دوري لان ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تضخم العجلات وانفجارها.

- فحص المحرك ودورة التبريد والبطارية للتأكد من سلامة المحرك.

- التأكد من مستويات السوائل الخاصة بالمحرك.

- فحص مستوى زيت المحرك وملاحظة ولونه ولزوجته.

- عدم ترك الولاعات أو زجاجات العطور داخل السيارة حيث أنها قد تنفجر داخل المقصورة وكذلك كانز المشروبات الغازية.