"‫الوبر".. الحيوان الموجود على الأرض من أصل أفريقى فى الشرق الأوسط.. صور

"الوبر" هو الحيوان الموجود على الأرض من أصل أفريقى فى الشرق الأوسط، ويختلف الوبر بدرجة كبيرة عن جميع الثدييات الأخرى ولذلك يتم وضعه فى رتبه خاصة به هى Hyracoidea، داخل المتحف الحيوانى.



وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل المتعلقة بالوبر:

1- تشريحيا يتشابه مع الفيل والحصان حيث أن نابى الفك العلوى وعظام الساق والمخ بها بعض أوجه الشبه مع "الفيل "، ومعده تشبه معدة "الحصان".

2- لديه اثنان من القواطع أيضا فى الفك العلوى شبيهة بالتى فى "القوارض" يستخدمها للدفاع عن النفس ولتناول الطعام، والاضراس تشبه اضراس "وحيد القرن وفرس النهر"، وحوافر على الرغم من صغرها تُشبه حوافر "الخرتيت"، وأرجل تشبه أرجل "التابير" اى يوجد لديه أربعة أصابع فى الارجل الاماميه وثلاثة أصابع فى الأرجل الخلفية.

3- لا يقوم الوبر بالحفر بل يسكن شقوق الصخور الطبيعية، ويتغذى على العشب وأوراق بعض النباتات، ويقضى أفراد المستعمره فترات طويله فى الشمس يوميا متراكمة بعضها فوق بعض للمساعدة فى تنظيم درجة حرارة الجسم.

4- ساعد استمرار الصيد والجفاف على تقلص مستعمراته، وخاصة فى أفريقيا حيث يقومون باستخدام إخراجات الوبر فى أغراض الطب الشعبى لعلاج الصرع، وأمراض الكلى والمثانة.

5- بعد الحصول على الحجر الصلب الذى ما هو إلا بول الوبر الذى يشبه ماده هلامية، فما هو معروف عن الوبر أنه يستخدم المكان نفسه للتبول حيث يقوم بإفراز الفرمون المستخدم فى عملية "التكاثر وكذلك تحديد أراضى المستعمرة "، وبعدها تعمل أفراد القطيع على ضغط هذه المادة حتى تصبح صلبة جدا ويتكون هذا الحجر الجاف الثقيل المسمى "Hyraceum " والتى يتم استخدامه فى إنتاج العطور بعد نقع مسحوق المادة الخام فى كحول طبيعى لبضعة أسابيع.