وقال ولي العهد - في كلمة الكويت بالقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 المنعقدة في محافظة جدة السعودية الثلاثاء، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إن دولة الكويت تشارك في الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة دول آسيا الوسطى الذي يمثل لبنة جديدة وإضافة كبيرة في مسيرة العلاقات بين الجانبين؛ ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطويرها وتعزيزها لتشمل تعاونا أوسع وأشمل في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة وما يترجم بصدق تقوية العلاقات وتعميقها.

وأضاف: نلتقي اليوم وكلنا أمل ورغبة في أن يسهم اجتماعنا في تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بيننا من خلال ما تم اعتماده في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بتاريخ 7 سبتمبر 2022 واعتماد خطة العمل المشترك (2023 - 2027).

وأشاد ولي عهد الكويت بمواقف دول آسيا الوسطى التي تحظى ببالغ التقدير من قبل دول مجلس التعاون لالتزامها الدائم الثابت تجاه القضايا الدولية العادلة وتعاونها وتنسيقها المستمرين مع دول المجلس لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

ك ف