ولادة طبيعية لـ3 توائم بصحة جيدة فى مستشفى الباجور بالمنوفية

نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، من إنقاذ سيدة كانت تعانى إنفجار فى الرحم وتعب شديد فى شهرها الثامن.

ويقول الدكتور محمود قدرى أخصائى النساء والتوليد بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، إن السيدة حضرت اليوم وكانت تعانى من أعراض طلق ولادة مبكر، أدى إلى إتساع فى عنق الرحم والرحم على وشك الانفجار فى الشهر الثامن من الحمل.

وأضاف أن فريق الأطباء قرر اتخاذ قرار سريع وتوليدها ولادة طبيعية لانقاذها ودخولها العمليات للحفاظ على حياتها وحياة أولادها وتمت العملية بنجاح وخروج الأم بحالة جيدة واستقبال المواليد على أيدى أطباء الأطفال المبتسرين، وشارك فى العملية محمود قدرى أخصائى النساء والتوليد، الدكتور أحمد قابيل طبيب النساء والتوليد.