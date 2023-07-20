وزير خارجية إيطاليا: حرق النصوص المقدسة من أعمال العنف

فاطمة شوقى

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى أن حرق النصوص المقدسة، الإنجيل أو القرآن أو التوراة، هو عمل من أعمال العنف.. قائلا: "نواصل التزامنا بالحوار بين الأديان".

جاء ذلك فى تغريدة لوزير الخارجية الإيطالى على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعى اليوم الخميس.

وأعرب تايانى عن التضامن مع السويد بعد أن أضرم محتجون النار بمبنى سفارتها فى بغداد تنديدا بمحاولة معلنة جديدة لإحراق نسخة من القرآن أمام مقر سفارة العراق فى ستوكهولم.

واقتحم متظاهرون سفارة السويد فى بغداد، اليوم الخميس، احتجاجًا على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، والعلم العراقي أمام السفارة العراقية فى السويد.