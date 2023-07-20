وزير خارجية إيطاليا: حرق النصوص المقدسة من أعمال العنف

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى أن حرق النصوص المقدسة، الإنجيل أو القرآن أو التوراة، هو عمل من أعمال العنف.. قائلا: "نواصل التزامنا بالحوار بين الأديان".
جاء ذلك فى تغريدة لوزير الخارجية الإيطالى على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعى اليوم الخميس.
وأعرب تايانى عن التضامن مع السويد بعد أن أضرم محتجون النار بمبنى سفارتها فى بغداد تنديدا بمحاولة معلنة جديدة لإحراق نسخة من القرآن أمام مقر سفارة العراق فى ستوكهولم.
واقتحم متظاهرون سفارة السويد فى بغداد، اليوم الخميس، احتجاجًا على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، والعلم العراقي أمام السفارة العراقية فى السويد.
وأضرم المئات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين النار فى مبنى السفارة السويدية فى بغداد بعد اقتحامها.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد فجر اليوم، معتبرة أن "هذا الفعل يأتى فى سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها".
وأكدت الوزارة أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبى هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".
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