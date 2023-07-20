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وزير الكهرباء: قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة

الخميس، 20 يوليو 2023 11:45 ص
وزير الكهرباء: قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى.
 
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضرورى وحتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود قائلا "قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة".
 
وتابع شاكر، أنه من المتوقع أن تنخفض الأحمال خلال الـ 3 أيام القادمة بسبب الإجازة الرسمية حتى الأحد المقبل والتى ستساهم فى خفض استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الضغط على شبكة الغاز.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الحكومة الذى عقد اليوم، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء
 
وتابع رئيس الوزراء: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار فى تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز، موضحا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلاً:" نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".

الكهرباء

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ترشيد استهلاك الكهرباء

محمد شاكر

وزير الكهرباء

مبادرة ترشيد الكهرباء



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