وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ديارنا للمنتجات التراثية بمارينا "5"

مطروح: حسن مشالي

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس معرض ديارنا للمنتجات البيئية والتراثية وذلك بمدخل مارينا ( ٥ ) بمدينة العلمين بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح كلا من النائب رزق علواني والنائب جمال الشوري، و الأستاذ عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين وفاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح و فتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى وعدد من عمد ومشايخ العلمين .

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على افتتاح معرض ديارنا كل عام وما يتيحه من فرص للعارضين من ترويج وتسويق لمنتجاتهم خاصة البيئية والتراثية وما يوفره من مورد اقتصادى لهم .

يشارك بالمعرض عارضين من جميع محافظات الجمهورية ومستهدف هذا العام مشاركة ٥٠٠ عارض طول فترة المعرض الذى يتم تنظيمه على ٤ مراحل طوال شهري يوليو و أغسطس ..كل مرحلة ١٤ يوم .. ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة الخامسة عصرا حتى الخامسة صباحا.

وتشارك محافظة مطروح فى المرحلة الأولى بالمعرض بمنتجات واحة سيوة البيئية المتميزة التى تلاقى إقبالا كبيرا عليها بسبب شهرتها وجودتها التى تتميز بها.