اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 05:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن توافق على بيع صواريخ "جو – جو" ومعدات بقيمة 2.9 مليار دولار لألمانيا

الخميس، 20 يوليو 2023 05:00 ص
واشنطن توافق على بيع صواريخ "جو – جو" ومعدات بقيمة 2.9 مليار دولار لألمانيا الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب ألمانيا لشراء صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM (صاروخ جو - جو متوسطة المدى) بقيمة 2.9 مليار دولار.

ووفقا لما أعلنته وكالة التعاون الأمني الدفاعي يوم الأربعاء، فإن الحكومة الألمانية تعتزم شراء ما يصل إلى 969 صاروخا من هذا النوع، فضلا عن المعدات ذات الصلة. وستكون شركة Raytheon هي المتعهد الرئيسي لهذه الصفقة.

وقالت الوكالة في بيان إن "وكالة التعاون الأمني ​​منحت اليوم الشهادة المطلوبة وأخطرت الكونغرس بهذا البيع المحتمل".

ولتنفيذ هذه الصفقة، لن يكون من الضروري إرسال ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة أو متعهد إلى ألمانيا. ويؤكد البنتاغون أن البيع لن يضر باستعداد الولايات المتحدة القتالي و"لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".


المانيا

امريكا

البنتاجون

Raytheon

صواريخ جو جو

AIM

120C

8 AMRAAM

حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة