هل ينقل الصابون البكتيريا والأمراض من شخص لآخر؟

يمكن أن تتواجد الجراثيم على الصابون مثل غيره من الأشياء المحيطة بنا، حيث وجدت دراسة نُشرت فى المجلة الهندية لأبحاث الأسنان أن قطعة الصابون تحتوى على نوعين إلى خمسة أنواع مختلفة من الجراثيم، علاوة على ذلك كشفت دراسة أخرى فى المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى أن نحو 62% من قطع الصابون ملوثة، فى حين أن 3% فقط من الصابون السائل كانت ملوثة، كما يمكن أن تنتشر البكتيريا الكامنة فى الصابون من شخص لآخر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
ما هى الجراثيم التى يمكن أن توجد على قطعة الصابون؟
وفقًا لخبراء الصحة فإن بعض الجراثيم التى توجد على الصابون يمكن أن تشمل بكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا والشيغيلا، بالإضافة إلى الفيروسات مثل نوروفيروس وفيروس الروتا والمكورات العنقودية.
ويمكن أن تنتشر بعض الجراثيم عن طريق الوصول إلى الجروح أو الخدوش على الجلد، بينما تنتشر البعض عن طريق البراز.
هل يمكن أن تنقل الصابونة الأمراض؟
حتى بعد احتمال وجود الجراثيم، وجد الباحثون أن الصابون لا يبدو أنه ينقل المرض بشكل عام.
فى دراسة جديدة أجرى العلماء سلسلة من التجارب قاموا فيها عن قصد بتلويث أيديهم بنحو خمسة مليارات نوع من البكتيريا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
العدوى يمكن أن تنتشر
في حين أن مشاركة قطعة من الصابون آمنة في الغالب، إلا أن هناك عدوى واحدة قد تنتقل عن طريق مشاركة نفس الصابون.
فى إحدى الدراسات التى أجريت عام 2008 على لاعبى كرة القدم فى جامعة فلوريدا، كان أولئك الذين شاركوا الصابون أكثر عرضة للإصابة بعدوى متكررة من بكتيريا Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وهى عدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، بسبب هذه العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أيضًا بعدم مشاركة العناصر الشخصية مثل الصابون.
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