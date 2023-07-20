نصائح للحماية من مضاعفات التهاب المفاصل

كتبت فاطمة ياسر

التهاب المفاصل من الأمراض المؤلمة، وقد يتسبب فى تعرض الشخص المصاب لإعاقة الحركة، حال نقص تدفق الدم الذى يصل للأطراف.

وعند تعرض هؤلاء الأشخاص لهذه المضافعات يصابون بألم يصعب تحمله، وهناك العديد من النصائح الطبية التى يجب على مرضى التهاب المفاصل القيام بها تجنبا للتعرض لأى مضاعفات صحية، وفقا لموقع "everydayhealth" ومنها:

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه لتقليل فرص الإصابة بالالتهابات، وألم الأطراف، وتورمها، ولذا اصنع بنفسك نظامك الغذائي الصحى.

- احمى نفسك من التورم الشديد فى أطراف الجسم بالابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون، لأنها تتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، وبالتالي تعرضك للكثير من المضافعات الصحية بسبب مرضك.

- التخلص من الوزن الزائد للحد من تحمل الوزن علي أطراف الجسم، والتعرض لإعاقة الحركة، وأيضا تورم الجسم.

- الحركة والمشي أهم النصائح للتقليل من حدة مضاعفات التهاب المفاصل.

- الاهتمام بالعلاجات الخاصة بالحالة المرضية تعد من أهم النصائح.

كما حث التقرير على ضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج لمعرفة قدرتك وقدرة جسمك على ممارسة بعض التماريين الرياضية التى تقلل من حدة ومضاعفات المرض.