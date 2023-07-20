مياه المنوفية تشارك فى جائزة مصر للتميز الحكومى

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ورشة عمل إعداد مديرى مراكز خدمة العملاء بجميع الأفرع التابعة للشركة تمهيدا للمشاركة بجائزة التميز الحكومي التي يتم تنظيمها تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء وتهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

وأوضح، أن ورشة العمل تضمنت عقد عدة اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمسئولى الشركة القابضة للتعريف بالأدلة الاسترشادية والمواد الوثائقية كأدلة لجائزة التميز فى مجال خدمة العملاء وكذلك استعراض آلية العمل ببرنامج DROPS وكيفية الاسترشاد به فى تحقيقرمعايير الحصول على الجائزة وكيفية الرد علي الاسئلة المطروحة.

وأشار، أن ذلك يأتي فى ضوء إطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مسابقة التميز الداخلي فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن بالشركات التابعة تمهيدا للمشاركة بجائزة التميز الحكومى فى تقديم الخدمات الحكومية والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية من أجل رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030 والتى تهدف لتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

وأكد، أن الشركة حريصة على تطبيق اشتراطات الجائزة مع الاستعداد الكامل لتوفير كل المتطلبات للتطبيق هذا، بالإضافة إلى أن الجائزة تسهم في القاء الضوء على النماذج الناجحة وتعزيز الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء كوادر متميزة.