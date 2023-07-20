موجز الاقتصاد.. التعاون الدولى تطلق نظام إلكترونى لإدارة بيانات مشروعات التمويل الميسر

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 20-7-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة على المستوى المحلى والعالمى، ولعل أبرزها بحث وزير قطاع الأعمال العام إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع، وإطلاق وزارة التعاون الدولى النظام الإلكترونى لإدارة بيانات مشروعات التمويل التنموى الميسر..وغيرها.

منتدى التعدين: التشريعات وسهولة الإجراءات تدعم تطور الاستثمارات التعدينية باستمرار

شهد منتدى مصر للتعدين 2023 عدداً من الجلسات المتخصصة حول الاستثمار التعدينى تحدث خلالها عدد من المتخصصين حول القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار التعدينى، وتقييم التحديات والفرص التى تواجه الاستثمارات الناشئة وماتحتاجه من إجراءات فى إدارة الاستثمار والسياسات الحكومية لجذب هذه الشركات،

وزير قطاع الأعمال العام يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع.

التعاون الدولى تُطلق النظام الإلكترونى لإدارة بيانات مشروعات التمويل التنموى الميسر

أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وزيرة التخطيط تلتقى وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لتوطيد أواصر التعاون، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي.

نائب وزير الإسكان يشارك بفعاليات ورشة عمل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

معهد التخطيط: استمرار فتح باب التقدم لدراسة ماجستير "التخطيط والتنمية المستدامة

علن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم للدراسة بماجستير المعهد المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات العام الأكاديمي 2023/2024 حتى الأول من أغسطس القادم للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من كافة التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أوعلى درجة معادلة لها من إحدى المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

اجتماعات «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» بشرم الشيخ.. سبتمبر المقبل

تستعد مصر لاستضافة اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بمدينة شرم الشيخ، سبتمبر المقبل، بحضور 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة، يشاركون في النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية بالدول الأعضاء.

طارق الملا: التوصل لاتفاق مع باريك جولد وسنتامين على البنود التجارية لاستغلال المعادن

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن توصل الوزارة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الانجليزية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة.