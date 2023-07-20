وقال أرشد خان المسئول بالشرطة، إن عناصر الشرطة تجري حاليا عمليات بحث وتمشيط من أجل تعقب منفذي الهجوم واعتقالهم بعدما تمكنوا من الفرار من مكان الحادث.. حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.

وأشار خان إلى أنه من السابق لأوانه تحديد عدد المسلحين وطريقة تنفيذهم للهجوم.

واستخدم المسلحون بندقية إم-4 في عملية القنص وتم استخدام أيضا أجهزة الرؤية الحرارية.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن هذا الهجوم، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.