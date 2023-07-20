اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص وإصابة 49 آخرين جراء انفجار غاز فى جنوب أفريقيا

الخميس، 20 يوليو 2023 04:36 م
مقتل شخص وإصابة 49 آخرين جراء انفجار غاز فى جنوب أفريقيا انفجار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات وخدمات الطوارىء في جنوب أفريقيا اليوم /الخميس/ أن شخصا واحدا لقي حتفه فيما أصيب 48 آخرون على الأقل إثر انفجار غاز تحت الأرض أسفر عن حدوث تشققات بالطرق وانقلاب السيارات في مدينة "جوهانسبرج".


وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن رجال الإطفاء عثروا على جثة القتيل أسفل إحدى السيارات، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات هذا الإنفجار الذي فتحت السلطات تحقيقا فيه.


من جانبها، أفادت الشركة التي تقوم بتزويد المدينة بالغاز بأنها لا تعتقد أن خطوط الأنابيب الموجودة تحت الأرض مسئولة عن الانفجار، كما اعتقدت السلطات في البداية.


بدوره، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولاودزى - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث لا يزال 12 منهم محتجز بالمستشفيات فيما خرج الـ 36 مصابا، مشيرا إلى أنه تم إجلاء بعض الأشخاص من المنطقة بسبب مخاوف من وقوع انفجار ثان أو انهيار المباني متعددة الطوابق هناك.


انفجار غاز

جنوب افريقيا

انفجارات



الموضوعات المتعلقة

روسيا تتخلص من مأزق حضور بوتين فى "بريكس".. جنوب أفريقيا: اتفقنا مع موسكو على عدم مشاركة الرئيس الروسي بالقمة وسيمثله وزير الخارجية.. والكرملين يؤكد: لم نبلغ جوهانسبرج بأن القبض على بوتين سيعني "إعلان حرب"

الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:00 م

جنوب إفريقيا: الرئيس الروسى لن يشارك فى قمة "بريكس" الشهر المقبل

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:02 م

رئيس جنوب أفريقيا: اعتقال بوتين على أراضينا بمثابة إعلان حرب

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:58 ص

رئيس جنوب أفريقيا: توقيف بوتين خلال قمة بريكس "إعلان حرب"

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة