مقتل شخص وإصابة 49 آخرين جراء انفجار غاز فى جنوب أفريقيا

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أعلنت السلطات وخدمات الطوارىء في جنوب أفريقيا اليوم /الخميس/ أن شخصا واحدا لقي حتفه فيما أصيب 48 آخرون على الأقل إثر انفجار غاز تحت الأرض أسفر عن حدوث تشققات بالطرق وانقلاب السيارات في مدينة "جوهانسبرج".



وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن رجال الإطفاء عثروا على جثة القتيل أسفل إحدى السيارات، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات هذا الإنفجار الذي فتحت السلطات تحقيقا فيه.



من جانبها، أفادت الشركة التي تقوم بتزويد المدينة بالغاز بأنها لا تعتقد أن خطوط الأنابيب الموجودة تحت الأرض مسئولة عن الانفجار، كما اعتقدت السلطات في البداية.



بدوره، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولاودزى - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث لا يزال 12 منهم محتجز بالمستشفيات فيما خرج الـ 36 مصابا، مشيرا إلى أنه تم إجلاء بعض الأشخاص من المنطقة بسبب مخاوف من وقوع انفجار ثان أو انهيار المباني متعددة الطوابق هناك.