معدل التضخم فى أوروبا يستمر فى الارتفاع وعدم استقرار أسعار الغذاء والتبغ

فاطمة شوقى

ارتفع معدل التضخم الأساسى في منطقة اليورو مرة آخرى في يونيو لتصل إلى 5.5% ، باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي ، وفقا لمعهد يوروستات.

ارتفع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو ، والذي يستبعد تأثير الطاقة والغذاء والكحول والتبغ لأنها الأكثر تقلبًا وتعمل كمرجع للبنك المركزي الأوروبي (ECB) عند وضع سياسته النقدية.

وقال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، إن التضخم الأساسي يبدو أنه "استقر"، واصفا أي إجراء بعد شهر يوليو بأنه "احتمال ولكن ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال".

كما أظهر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في وقت سابق بعض التفاؤل بأن التضخم الأساسي قد يكون في ذروته.

وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضا نبرة رئيس البنك كريستين لاجارد وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو.

في حالة إسبانيا ، تراجع التضخم الأساسي لشهر يونيو بنسبة عُشر فقط ، من ارتفاع بنسبة 3.8٪ في مايو الماضي إلى ارتفاع بنسبة 3.7٪ في يونيو، بينما تواصل المجر ارتفاعها في معدل التضخم الأساسي بنسبة 15.6٪ وفي ألمانيا عند 6.1٪ وفرنسا عند 4.4٪.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم على أساس سنوي ، فقد انخفض ستة أعشار في يونيو في منطقة اليورو إلى 5.5٪ ، وانخفض سبعة أعشار في الاتحاد الأوروبي ككل ، إلى 6.4٪ ، وفي الحالتين أعلى مستوى له ، وهو مستوى منخفض منذ ذروة الارتفاع التي سجلتها المنطقة في أكتوبر الماضى، عندما سجل 10.6% في منطقة اليورو ، و11.5% في الاتحاد الاوروبى.

سجلت إسبانيا ثاني أدنى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو بعد خفضه بمقدار 1.3 % إلى 1.6٪ ، وهو نفس المستوى المسجل في بلجيكا وفقط فوق لوكسمبورج (1٪).

باستثناء ألمانيا ، حيث ارتفع المعدل خمسة أعشار إلى 6.8٪ ، كانت الزيادة في الأسعار معتدلة في جميع القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، ففي فرنسا هبطت سبعة أعشار ، إلى 5.3٪ ، وفي إيطاليا انخفضت 1.3 % ، إلى 6.7٪ ، وهبط في هولندا ثلاثة أعشار إلى 6.4٪.

على العكس من ذلك ، تم تسجيل أعلى مستويات التضخم في المجر (19.9٪) وسلوفاكيا (11.3٪) وجمهورية التشيك (11.2٪) ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق الذي نشره مكتب الإحصاء المجتمعي.

في يونيو ، كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو هو الغذاء والكحول والتبغ ، والتي ساهمت بنسبة 2.35 % في المعدل على الرغم من تعديل تضخمها في يونيو إلى 11.6٪ ، أي أقل بتسعة أعشار مما في مايو.

وساهمت أسعار الخدمات بحجم مماثل (2.31 نقطة) ، حيث زادت أربعة أعشار على أساس سنوي ، لتصل إلى 5.4٪ ، وبدرجة أقل أسعار سلع الطاقة غير الصناعية ، انخفض المعدل ثلاثة أعشار مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 5.5٪.

على العكس من ذلك ، تسارعت أسعار الطاقة من انخفاضها في يونيو إلى 5.6٪ ، مقارنةً بانخفاض 1.8٪ الذي سجلته بالفعل في مايو ، مما ساهم بشكل طفيف في التخفيف من معدل التضخم في منطقة اليورو بطرح 0.57 %.