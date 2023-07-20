معاينة شقة انفجرت بها أسطوانة غاز وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز في العجوزة، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها.

وتبين من خلال المعاينة أن تسرب من أسطوانة غاز، أدى لانفجارها واشتعال الحريق، مما أسفر عن مصرع وإصابة الضحايا.

وانتدبت جهات التحقيق خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة المختصة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وتبين من المعاينة ، وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين نتيجة لانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بسبب تسرب غاز وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقل جميع المتوفين والمصابين الي المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.