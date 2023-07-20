اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 02:37 م
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مصر تستغنى عن المستورد وتصنع 8 ملايين "فلنكة" للقطار السربع محليا.. تفاصيل

الخميس، 20 يوليو 2023 02:00 م
مصر تستغنى عن المستورد وتصنع 8 ملايين "فلنكة" للقطار السربع محليا.. تفاصيل فلنكات القطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أن مشروع شبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر ، تحتاج لـ 8 مليون فلنكة بمواصفات خاصة وكان يتم استيراد الفلنكات من الخارج، حيث صدر قرار وزير النقل بمنع استيراد الفلنكات وتوطين صناعتها محليا وذلك تنفيذاً توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل... ويرصد اليوم السابع أهم التفاصيل عن توطين صناعة فلنكات السكة الحديد.
 
تحتاج صناعة الفلنكات إلى كابلات الشد عالية الكربون .
 
الفلنكات الجارى تصنيعها خرسانية من طراز RF 1260.
 
يتم توطين صناعة الخامات في مصر التي تحتاجها عملية التصنيع.
 
وزير النقل اجتمع مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية لمتابعة خطة العمل.
 
تم التوجيه بتوفير المواد والمعدات اللازمة للانتاج وفقا للمواصفات الفنية.
 
يتم دراسة إمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته.
 
تشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة لاعداد برتوكول للتعاون بينها بما يساهم في تدفق انتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع .
 
 
جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة ويبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع.

 


الفلنكات

الفلنكات الخرسانية

القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

النقل



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