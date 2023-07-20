وذكرت الشرطة الهندية، حسبما أوردت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن اثنين من أفرادها اللذين وصلا إلى المكان عقب وقوع حادث تصادم سيارتين، كانا من بين قتلى حادث الدهس الذي وقع على جسر على طريق ساركيج - جانديناجار السريع.

وأوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم على الفور في حين توفي الأربعة الآخرون متأثرين بإصاباتهم في المستشفى، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات من أجل تلقي العلاج.