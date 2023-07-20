مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل غرقًا في مياه ترعة العدلية أمام محطة 7 بمركز بلبيس.

تبين من التحريات الأولية مصرع الطفل يوسف م ع ع، 14 سنة، من محافظة الفيوم؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة العدلية أمام محطة 7 بمركز بلبيس، فيما تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

لقى طفل مصرعه؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة نطاق قرية العدلية أمام محطة 7 بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.